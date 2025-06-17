بتعليمات من الدبيبة.. بدء أعمال هدم سجن «المضغوطة» لتحويله إلى مرفق خدمي

باشرت الجهات المختصة في بلدية أبوسليم، اليوم، أعمال هدم وتحوير سجن “المضغوطة”، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تمهيدًا لتحويل الموقع إلى مرفق خدمي يُسهم في تلبية احتياجات المواطنين داخل البلدية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لإعادة توظيف المرافق العامة غير المستغلة، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستفادة من الأصول العامة في مشاريع تنموية تخدم المجتمع المحلي.

وأكدت بلدية أبوسليم أن المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية وتوفير بيئة حضرية أكثر ملاءمة، مشيرة إلى أن عملية التحويل ستتم وفق معايير تخطيطية تضمن الاستفادة المثلى من الموقع.

هذا ويُعد سجن “المضغوطة” من المرافق الأمنية القديمة الواقعة في بلدية أبوسليم بالعاصمة طرابلس، وكان يُستخدم خلال العقود الماضية كمركز احتجاز، خاصة في فترات النزاع، قبل أن يتم إغلاقه وتوقف نشاطه الرسمي خلال السنوات الأخيرة.

واشتهر السجن بكونه رمزًا لمعاناة عدد من المحتجزين الذين مرّوا بتجارب صعبة داخله، مما جعله محل جدل واهتمام حقوقي، وعلى الرغم من إغلاقه، ظل المبنى قائماً دون استخدام فعلي، مما دفع الحكومة إلى إدراجه ضمن خطة إعادة توظيف المرافق العامة غير المستغلة، لتحويله إلى مرفق خدمي يعود بالنفع على المواطنين، ويُعيد تأهيل المساحات المهملة داخل المدينة.

بناءً على تعليمات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.. بدء أعمال هدم وتحوير سجن "المضغوطة" في بلدية أبوسليم، تمهيدًا لتحويله… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ١٧ يونيو ٢٠٢٥