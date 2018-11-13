بتغريدة واحدة.. ترامب يتحكم بأسعار النفط العالمي

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب بخفض أكبر في الأسعار، فيما تسعى الرياض للحد من هذا الهبوط وأعلنت عن تقليص كبير في صادراتها.

حيث انخفضت عقود برنت بنسبة 0.64% إلى 69.67 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.03% إلى 59.31 دولار للبرميل.

هذا وكان برميل برنت قد أغلق تعاملات أمس الاثنين عند 70.12 دولار، بانخفاض 6 سنتات، أما برميل النفط الأمريكي، فقد هبط بواقع 26 سنتا وبلغ سعره 59.93 دولار عند الإغلاق في نيويورك، مسجلا بذلك أدنى مستوى منذ فبراير الماضي.

من جهتها أعلنت السعودية، أكبر منتج في أوبك أنها ستخفض صادراتها بواقع 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر المقبل، وسمح هذا الإعلان باحتواء التدهور الأخير قبل أن تستأنف الأسعار تراجعها بسبب تغريدة لترامب، كتب فيها: