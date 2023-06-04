بتكلفة بلغت 7 ملايين دولار.. مؤسسة النفط تعلن استكمال محطة تحلية مياه بزوارة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنّها استكملت مشروع إنشاء خط الغاز لمحطة تحلية المياه بمدينة زوارة.

وذكلرت المؤسسة أنّ تكلفة المشروع بلغت 7 ملايين و363 ألفا و 720 دولارا، وأنها ستزود محطة التحلية بالغاز من مجمع مليتة الصناعي بشكل مستمر وسلس بدلاً من تزويدها بالوقود السائل.

وأضافت المؤسسة أنّ المشروع سيمنح أهالي بلدية زوارة والمدن المجاورة إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب كما سيساهم في ترشيد استهلاك الوقود بين مجمع مليتة إلى محطة التحلية زوارة بحوالي 10 كيلو مترات بقطر 10 بوصة؟.