بتكلفة 12.5 مليار دولار.. إثيوبيا تطلق أكبر مشروع مطار في إفريقيا

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، عن إطلاق مشروع ضخم لإنشاء أكبر مطار في أفريقيا، من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2030، في مدينة بيشوفتو الواقعة جنوب شرقي أديس أبابا بنحو 45 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 12.5 مليار دولار.

ويشمل المشروع، الذي حصلت الشركة المملوكة للدولة على عقد تصميمه، إنشاء أربعة مدارج، ومرافق قادرة على استيعاب 110 ملايين مسافر سنوياً، مع توفير مساحة لوقوف 270 طائرة، وهو ما يزيد بأكثر من أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية للمطار الرئيسي الحالي في إثيوبيا، والذي من المتوقع أن يصل إلى أقصى طاقته خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على منصة “إكس”: “سيكون مطار بيشوفتو الدولي أكبر مشروع بنية تحتية للطيران في تاريخ أفريقيا”.

من جهته، كشف مدير تطوير وتخطيط البنية التحتية في الخطوط الجوية الإثيوبية، أبراهام تسفاي، أن الشركة ستساهم بتمويل 30% من المشروع، بينما سيتولى المقرضون تغطية النسبة المتبقية، مشيراً إلى أن الشركة خصصت بالفعل 610 ملايين دولار لأعمال الحفر الهندسية، المقرر الانتهاء منها خلال عام، على أن يبدأ المقاولون الرئيسيون العمل في أغسطس 2026.

وكانت التكلفة الأولية للمشروع تُقدر بنحو 10 مليارات دولار، فيما أعلن البنك الأفريقي للتنمية في أغسطس الماضي عن مساهمة بقيمة 500 مليون دولار وقيادته جهود جمع 8.7 مليار دولار إضافية، مع اهتمام واضح من مقرضين من الشرق الأوسط وأوروبا والصين والولايات المتحدة بتمويل المشروع.

ويُعد مطار بيشوفتو الدولي مشروعاً حيوياً في استراتيجية إثيوبيا لتطوير قطاع الطيران والبنية التحتية، ويعكس رغبة البلاد في تعزيز مركزها كحلقة وصل رئيسية للطيران الدولي في أفريقيا. ويُتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الحركة السياحية والتجارية، وتوفير آلاف الوظائف، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

هذا وتتمتع إثيوبيا بتاريخ طويل في الطيران، إذ أسست الخطوط الجوية الإثيوبية عام 1945، ونجحت في توسيع شبكة رحلاتها لتصبح من أكبر شركات الطيران في أفريقيا، وشهدت السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة في مطارها الرئيسي بأديس أبابا لتعزيز قدرة النقل الجوي، إلا أن النمو المتسارع في أعداد المسافرين دفع البلاد للتفكير بمطار أكبر وأكثر تطوراً لاستيعاب الطلب المستقبلي.