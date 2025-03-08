بتكلفة 276 ألف دولار.. الصين تقتحم سوق «السيارات الطائرة» عام 2026

أعلنت شركة “XPeng” الصينية، المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، عن هدفها بأن “تصبح أول شركة في العالم تبدأ في الإنتاج الضخم للسيارات الطائرة بحلول عام 2026″.

جاء هذا الإعلان على لسان الرئيس التنفيذي للشركة، هي شياوبنغ، الذي أكد أن “هذه الخطط تأتي في إطار تطوير “اقتصاد الطيران على ارتفاعات منخفضة” في الصين، بدعم من إجراءات سياسية حكومية”.

وأوضح “شياوبنغ” أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين حتى نهاية عام 2025، والتي نشرت مؤخرا، تشير إلى أن “الحكومة الصينية تهدف إلى توسيع نطاق استخدام الطائرات العاملة على ارتفاعات منخفضة”.

وجاء في الوثيقة: “يجب تعزيز القدرات على مراقبة سلامة الطيران على ارتفاعات منخفضة، وتقليل المخاطر المرتبطة بها، مع توسيع نطاق استخدام هذه الطائرات وفقا للظروف المحلية”.

وبحسب الوثيقة، “تتميز هذه السيارة الطائرة بتصميمها النمطي الفريد، حيث يمكنها “إطلاق طائرة صغيرة قادرة على حمل شخصين بعد أن تنفصل عن صندوق السيارة”.

كما صرح، وانغ تان، نائب رئيس شركة “”XPeng Aeroht، لوكالة “نوفوستي”، أن “الشركة تخطط لبدء المبيعات المسبقة لسيارتها الطائرة XPeng Aeroht بحلول نهاية عام 2025”.

وأضاف، وانغ تان، أن مالك السيارة سيتمكن من “القيادة إلى مكان مناسب، ثم إيقاف السيارة وإطلاق الطائرة للتحليق في الأجواء”.

وأشار إلى أن “الشركة تخطط لطرح السيارة أولا في السوق الصينية، قبل التوسع إلى الأسواق العالمية لاحقا”.

وبحسب التقديرات الأولية، “سيتراوح سعر السيارة الطائرة بين 1 إلى 2 مليون يوان صيني (ما يعادل حوالي 138–276 ألف دولار أمريكي)، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في تسليم المركبات للعملاء بحلول الربع الرابع من عام 2025”.