بتكلفة 450 مليون دولار.. «شكري»: استقبلنا ربع مليون لاجئ سوداني

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنّ بلاده استقبلت نحو ربع مليون سوداني منذ بدء الحرب في بلادهم وأنّ تكلفة استضافتهم تبلغ 450 مليون دولار سنويا.

شكري خلال مؤتمر تنسيق الاستجابة الإنسانية في السودان، ذكر أنّ القاهرة حرصت منذ اللحظة الأولى للصراع كدولة جوار مباشر بالسودان على فتح أبوابها أمام الفارين من ويلاته.

وشدد شكر على أنّ القاهرة استقبلت ما يقرب من ربع مليون سوداني، أي ما يعادل 60% من إجمالي الفارين من أعمال العنف، بالإضافة إلى 5 ملايين سوداني تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة.

وتابع شكري أنّ بلاده حريصة على توفير الخدمات الأساسية من الإعاشة وخدمات صحية وتعليمية لمن استقبلتهم من السودانيين، وأنّ تكلفة استضافتهم تقدر بحوالي 450 مليون دولار سنويا.

وأضاف شكؤ أنّ القاهرة قدمت نحو 300 طن من المساعدات الطبية والغذائية العاجلة، بالإضافة إلى تسهيل إجلاء نحو 10 آلاف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

وحث شكري المجتمع الدولي على ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تنموية لدعم صمود المجتمعات المضيفة في دول الجوار وتحقيق التعايش السلمي والتناغم المجتمعي فيها وحماية هذه المجتمعات وغيرها من مخاطر الهجرة غير النظامية