«بتكوين» تقفز إلى 60 ألف دولار بعد محاولة اغتيال ترامب

ارتفعت عملة البتكوين إلى ما يزيد على 60 ألف دولار بعد أن أثار رد فعل دونالد ترامب الذي أظهر أصرار وتحدي على محاولة اغتياله تكهنات بأن فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية قد ارتفعت.

ونقل موقع قناة «سكاي نيوز» عن الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يصف نفسه بـ«أنه مؤيد للعملات المشفرة»، إنه أصيب برصاصة في أذنه اليمنى بعد اندلاع إطلاق نار في تجمعه السياسي في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.

وقالت حملته إنه بخير بعد الحادث ويتطلع للذهاب إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يبدأ الاثنين في ميلووكي.وتزايدت فرص ترامب في أن يصبح رئيسا مرة أخرى بعد تطورات اليوم، وفقا لبيانات موقع PredictIt.

وانتشرت صور ترامب المتحدي – وقبضته مرفوعة فوق رأسه وأذنه اليمنى الملطخة بالدماء، والعلم الأمريكي يلوح في الخلفية – عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأميركية بعد الهجوم.