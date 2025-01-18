«بتكوين» يقترب من أعلى مستوياته قبيل تنصيب «ترامب»

يتحرك سعر “بتكوين” نحو مستوياته القياسية المرتفعة مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المؤيد للعملات المشفرة دونالد ترامب في ولايته الثانية.

وارتفع سعر أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنحو 12% منذ الأحد الماضي، في طريقه لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية منذ أسبوع الانتخابات في نوفمبر الماضي. وبعد بلوغ سعرها مستوى قياسي عند 108,315 دولاراً خلال ديسمبر الماضي، ثم هبطت في 3 أسابيع من بين الأربعة الماضية.

وصعد سعر “بتكوين” بنحو 4.9% مسجلاً 105,076 دولاراً عند الساعة 3:44 مساءً بتوقيت نيويورك.

وأوضح زاهر ابتكار، مؤسس صندوق العملات المشفرة “سبليت كابيتال” (Split Capital): “تأخذ السوق حالياً تنصيب ترامب وما يرتبط به من تفاؤل فعلي بشأن العملات المشفرة في الحسبان عند تقييم الأسعار”.

ويخطط ترامب، الذي كان في السابق مشككاً في العملات المشفرة، لإصدار أمر تنفيذي بترقية العملات المشفرة إلى مستوى الأولويات القومية ويمنح العاملين في هذا القطاع دوراً أكبر داخل إدارته.

يأتي انتعاش العملات المشفرة الأسبوع الحالي بوقت شهدت فيه أسعار الأصول الأكثر مخاطرة ارتفاعات على نطاق واسع بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة المطمئنة التي عززت مجدداً رهانات على تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.