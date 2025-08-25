بتمويل أوروبي.. مجلس النواب يستعرض مع IDEA نتائج مشروع دعم الديوان

عقد رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، جلسة عمل مع فريق المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA) برئاسة مديرة مكتب شمال إفريقيا وغرب آسيا خمائل فنيش، وبحضور أعضاء فريق برنامج دعم ديوان مجلس النواب.

وجاءت الجلسة في إطار اختتام المشروع الذي نفذته المؤسسة بدعم من الاتحاد الأوروبي (2022-2025)، وشكّلت فرصة لتقييم مخرجاته وإنجازاته واستعراض نتائجه الملموسة، إلى جانب بحث سبل التعاون المستقبلي.

وأشاد رئيس ديوان مجلس النواب بجهود المؤسسة في تقديم الدعم الفني والتقني لموظفي الديوان، مؤكداً حرصه على تطوير العمل الإداري والفني، فيما أثنت ممثلة المؤسسة على متابعة رئيس الديوان المتواصلة لسير المشروع وتعاونه لضمان تحقيق أهدافه.

وتخلل اللقاء، الذي عُقد بمقر الديوان في مدينة بنغازي، عرض مشروع بوابة الجريدة الرسمية لمجلس النواب في إطار برنامج التحول الرقمي، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الرسمية للعموم. كما قُدمت نسخ من الأدلة والمنشورات التي أُعدت في إطار المشروع، ومنها دليل الصياغة التشريعية في ليبيا ودليل النائب.

كما استُعرضت منتجات حملة التواصل الرقمية الهادفة إلى رفع الوعي العام بدور البرلمان ومهام المؤسسة التشريعية، مع إبراز دور الديوان في تطوير العمل المؤسسي للمجلس، خاصة في المسار التشريعي.

وفي ختام الجلسة، قُدم درع لرئيس ديوان مجلس النواب تقديراً لجهوده في دعم المشروع، فيما أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم المحرز، مؤكدين أهمية استمرار التعاون لدعم مسار الإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة الرشيدة في ليبيا.