مجلس النواب ينظم احتفالاً في درنة تكريماً للأمهات

نظّمت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب بالتعاون مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المؤتمر العلمي لإحياء الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وذلك في مدينة درنة، بمشاركة مكتب الموارد البشرية في مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي.

ويهدف المؤتمر إلى نشر الوعي الصحي والنفسي حول فوائد الرضاعة الطبيعية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها، بالإضافة إلى تمكين الأمهات وتدريب الكوادر الصحية لدعم الممارسات الصحيحة، وتعزيز السياسات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية.

كما سلط المؤتمر الضوء على المبادرات المحلية والدولية في مجال دعم الرضاعة الطبيعية، بمشاركة نخبة من المختصين الذين قدموا أوراقًا علمية تناولت الدور الحيوي للرضاعة في صحة الأم والطفل.

وفي ختام أعمال المؤتمر، تم تكريم عدد من المشاركين تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في إنجاح هذا الحدث العلمي والمجتمعي الهام، الذي يأتي في إطار دعم السياسات الصحية الوطنية وتعزيز ثقافة الرعاية المبكرة للأم والطفل في ليبيا.