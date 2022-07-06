بتهمة الإتجار بالبشر.. القبض على عصابة باكستانية داخل جنزور

أعلن جهاز المباحث الجنائية الإيقاع بتشكيل عصابي خطير من الجنسية الباكستانية يمتهنون عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر السواحل الليبية إلى الجنوب الإيطالي عن طريق القوارب.

وقال الجهاز إنّ عملية القبض جاءت عن طريق الفريق المشكل من أعضاء كل من مكتب جنوب طرابلس ومكتب الدوريات التابعين لجهاز المباحث الجنائية وبالتعاون مع اعضاء البحث الجنائي جنزور.

وأوضح الجهاز أنّه بعد ورود معلومة مؤكدة تفيد بوجود شخصين يحملان الجنسية الباكستانية ويعملون في مجال الهجرة غير الشرعيه؛ تم تشكيل الفريق الذي شرع فورا في جمع المعلومات ووضع خطة محكمة أفضت إلى القبض على 21 شخصا داخل بلدية جنزور جميعهم من الجنسية الباكستانية .

وأكد جهاز المباحث الجنائية إتمام إجراءات القبض، وإحالة المقبوض عليهم إلى نيابة العام في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.