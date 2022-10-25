بتهمة الإضرار بالنهر الصناعي.. النائب العام يحبس مجموعة من المتهمين

أمرت نيابة الكفرة الابتدائية بسجن المتهمين بإلحاق الضرر بمنظومة النهر الصناعي احتياطيا على ذمة التحقيق.

وذكر مكتب النائب العام أن التحقيقات أثبتت إتلاف الأنابيب الخرسانية وسرقة الأوتار عالية القوة الداخلة في تكوينها، وذلك لغرض الكسب غير المشروع.

وأوضح مكتب النائب العام أن الآثار المترتبة على واقعة الإتلاف والآلات المستعملة في أحداثها صورت ودونت في مدونة التحقيق الرسمية، وفقا للبيان.

وأضاف مكتب النائب العام أنهم وجهوا البحث الجنائي الكفرة بمباشرة إجراء القبض على المتهمين المتلبسين بالجرم، والتحفظ على آلات الارتداد المستعملة في ارتكاب الفعل.