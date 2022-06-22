بتهمة الاختلاس.. النيابة العامة تأمر بحبس موظفَيْن من مصرف الصحارى

أمرت النيابة العامة بحبس موظفَيْن إثنين من موظفي فرع مصرف الصحارى عمر المختار، ومساهم آخر.

وذكر مكتب النائب العام أنّ الموظفين والمساهم اختلسوا أموالا من حسابات زبائن المصرف بملبغ قدّر بمليونين و300 ألف دينار، مشيرا إلى أنّه جرى إخضاع فرع المصرف المذكور للمحاسبة الجنائية للتدقيق وفحص قيودات العمل.

وتابع مكتب النائب العام أنّه تلقى بلاغ بوجود عمليات مصرفية غير مشروعة؛ أُجريت على حسابات الزبائن؛ حيث أخذت صورتي السحوبات النقدية باستعمال أرقام صكوك مصرفية غير مدرجة في منظومة المصرف؛ وإجراء تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة.