بتهمة الاختلاس على أموال الجمارك.. حبس مدير فرع مصرف الوحدة طبرق

أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام النيابة بسجن مدير فرع مصرف الوحدة – طبرق، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية عن إعمال التعريفة الجمركية.

وذكر مكتب النائب العام أنّ نيابة مكافحة الفساد في نطاق دائرة محكمة استئناف طبرق، تلقت بلاغاً انطوى على شواهد شروع أحد موظفي فرع المصرف في ارتكاب فعل الاستيلاء على المبالغ المالية الناتجة عن إعمال التعريفة الجمركية.

وأضاف المكتب أنّ المحقِّق استهل عمله بتحقيق الظروف الملابسة لارتكاب الواقعة؛ واستعان بأهل الخبرة؛ لغرض تحديد قيمة المال؛ وتعيين مصدره؛ ووجهته.

وتابع المكتب أنّ عمليات البحث أسفرت عن إثبات المسؤولية اتجاه إرادة مسؤول الفرع نحو الاستيلاء على 630 ألف دينار، وقد أوقف أثر فعله هذا بسبب اكتشاف أمره.

وبيّن المكتب أنّ المحقق اتخذ جملة من التدابير الاحتياطية؛ وتوجيه الجهات الضبطية بضبط وإحضار مسؤول إدارة فروع منطقة المصرف؛ ثم قرَّر المحقِّق إحالة الدعوى على قضاء الحكم في مواجهة المتهم الحاضر.