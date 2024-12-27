بتهمة «التجسس».. محكمة روسية تسجن مواطن أمريكي 15 عاماً

حكمت محكمة مدينة موسكو على المواطن الأمريكي جين سبيكتور بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة التجسس، حسبما أفادت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في بيان نشرته اليوم الجمعة.

وقال البيان إن “المواطن الأمريكي الذي كان يعمل لصالح البنتاغون ومنظمة تجارية تابعة له، قام بجمع ونقل معلومات مختلفة إلى جهة أجنبية حول موضوعات التكنولوجيا الحيوية والطب الحيوي، بما في ذلك تلك التي تشكل أسرار دولة، وذلك من أجل إنشاء نظام في الولايات المتحدة لإجراء الفحص الجيني عالي السرعة لسكان روسيا”.

وأضاف البيان أنه تم إثبات ذنب الأمريكي بشكل لا لبس فيه، وأنه استنادا إلى مجمل الأدلة التي حصلت عليها هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، حكمت محكمة مدينة موسكو، بعد أن نظرت في القضية في جلسة مغلقة بمشاركة محامي الدفاع، على المواطن الأمريكي بالسجن لمدة 15 عاما مع فرض غرامة يزيد قدرها عن 14 مليون روبل (نحو 140 ألف دولار).

ولد “جين سبيكتور”، في روسيا وانتقل لاحقا إلى الولايات المتحدة وحصل على الجنسية، كان قد حُكم عليه في روسيا في وقت سابق بالسجن لمدة 4 سنوات، بتهمة العمل كوسيط في عملية رشوة.

وذكرت وكالة “ميديا ​​زونا” الروسية المستقلة للأنباء، التي كان أحد صحافييها موجودًا داخل قاعة المحكمة، أن سبيكتور حُكم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا في مستعمرة جزائية شديدة الحراسة بتهمة التجسس.

وأُضيفت تهمته السابقة بالرشوة إلى هذه المدة، مما يعني أنه حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، كما تم تغريم سبيكتور بمبلغ 14.116.805 روبل روسي (حوالي 140.500 دولار أمريكي).

وفي عام 2020، أقر سبيكتور بالذنب في التوسط في رشاوى لأنستازيا أليكسييفا، وهي مساعدة سابقة لنائب رئيس الوزراء الروسي السابق، أركادي دفوركوفيتش، وفقًا لوكالة أنباء تاس الحكومية الروسية.

وقبل ذلك، كان سبيكتور رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة ميدبوليمربروم المتخصصة في أدوية السرطان، بحسب وكالة تاس.