بتهمة التحرش بموظفة ليبية.. السلطات المالطية توقف سفيرها لدى ليبيا

أوقفت السلطات الأمنية في مالطا سفيرها لدى ليبيا، فرانكلين أكوالينا، لمدة 48 ساعة فور عودته إلى بلاده في زيارة خاصة، وذلك على خلفية دعوى قضائية تقدمت بها موظفة ليبية تعمل داخل مقر السفارة المالطية في العاصمة طرابلس، تتهمه فيها بالتحرش.

وكشفت منصة “نيوزبوك مالطا” الإخبارية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية المالطية أخلت سبيل السفير أكوالينا لاحقاً بموجب كفالة شرطية، مع إلزامه بالتوقيع اليومي لدى جهات التحقيق في العاصمة فاليتا، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية ومعرفة النتائج النهائية للتحقيقات في القضية التي رُفعت داخل الأراضي المالطية.

وفي أول رد فعل رسمي، أكد متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية أن الوزارة على علم كامل بالتحقيقات الجارية من قِبل الشرطة مع السفير بشأن هذه الواقعة، مشدداً على أن الخارجية تأخذ أي اتهامات تتعلق بالتحرش أو سوء السلوك على محمل الجد وتتابع تطورات القضية عن كثب، مع الإشارة إلى أن ملف القضية لا يزال قيد التحقيق لدى الشرطة ولم توجّه تهم رسمية أمام المحكمة حتى الآن.

وتأتي هذه الحادثة كأول اختراق علني يمس البعثة الدبلوماسية المالطية في طرابلس منذ سنوات، حيث تشغل مالطا موقعاً حيوياً في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع ليبيا، وتعد سفارتها في طرابلس من البعثات الأوروبية القليلة التي حافظت على قنوات تواصل مباشرة وتقديم الخدمات للمواطنين الليبيين، مما يضع هذه القضية تحت مجهر الاهتمام المحلي والدولي لما قد تسببه من إحراج سياسي وإداري للخارجية المالطية في حال ثبوت التهم.