بتهمة “التعديل الوراثي” عالم يقضي بسجن 3 سنوات

الصين تسجن عالم التعديل الوراثي 3 سنوات [الصين العربي ]

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” إن محكمة صينية أصدرت اليوم الاثنين حكما بالسجن 3 سنوات على العالم الذي أنتج “أول طفل معدل وراثيا” في العالم .

وفي عام 2018، صدم العالم، هي جيانكوي، المجتمع العلمي عندما أعلن أنه قام بتعديل الحمض النووي لتوأم من الفتيات، بهدف جعلهما تقاومان فيروس نقص المناعة البشرية، على الرغم من أن علماء آخرين قالوا إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت العملية ناجحة بالفعل.

وأفادت تقارير سابقة بأن العالم اختفى وسط شائعات بأن السلطات الصينية احتجزته، بعد إدانة عمله وصدور أوامر بإجراء تحقيق موسع. ولم يظهر العالم للعلن منذ إلقائه خطابا في مؤتمر علمي عُقد في نوفمبر الماضي.

ويقيم جيانكوي في مدينة شنتشن الصينية، كما يعمل محاضرا في جامعة “Southern University of Science and Technology”.

يذكر أنه لإجراء التجربة البشرية، استخدم الطبيب أداة تسمى “CRISPR-cas9″، تم استخدامها سابقا لعلاج بعض الأمراض، ولكن ليس لتحديد ما يمكن نقله إلى الطفل.