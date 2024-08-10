بتهمة الخيانة.. السعودية تعدم مواطنا وتكشف عن «أفعاله الجرمية»

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم الإعدام بحق أحد مواطنيها لارتكابه أفعالاً جرمية تنطوي على، خيانة وطنه، وتعاطفه مع موقوفين في قضايا إرهابية، بحسب بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: “بتوفيق من الله وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات، تم القبض بتاريخ 22/ 6/ 1442هجرية، على عبدالله بن محمد بن راشد القنيعان، سعودي الجنسية، لارتكابه أفعالاً مُجرمة تنطوي على خيانة وطنه، وتعاطفه مع موقوفين في قضايا إرهابية، والإشادة بزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي والثناء عليه، وتأييده للفكر الإرهابي وللأعمال الإرهابية”، طبقا لما أفادت وكالة “واس”.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: “انتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المُجرَّمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أُسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا”، حسبما ذكرت وكالة “واس”.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه قد “تم تنفيذ حكم القتل بالمذكور، السبت، 6/ 2/ 1446 هجرية، الموافق 10/ 8/ 2024 ميلادية، بمنطقة الرياض”.