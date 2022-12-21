بتهمة الكسب غير المشروع.. حبس مدير سابق لفرع مصرف الوحدة زلطن

أعلنت النيابة العامة عن حبس مدير سابق لفرع مصرف الوحدة زلطن بتهمة واقعة كسب غير مشروع.

وقال مكتب النائب العام إنّ المتهم أنَشأ عملية مصرفية أنجزت في فرع المصرف؛ فتكشف للمحقق واقع إساءة المسؤول لسلطات وظيفته؛ بتعمده إدخال مبلغ 380 ألف في تحويلات داخلية؛ بقصد تمويه مصدره وحركته حتى استيسر له فعل الاستيلاء عليه.

وذكر مكتب النائب العام أنّه أمام قيام الأدلة الكافية على صحة إسناد واقعة الاستيلاء؛ انتهى المحقق إلى جملة من القرارات أخصها الأمر بحبس المسؤول احتياطياً واتخاذ التدابير التي من شأنها رد المال العام.