بتهمة نقل «مهاجرين غير شرعيين».. حبس مسؤولين بـ«جهاز خفر السواحل» في زوارة

أمرت النيابة العامة بتحريك عوى جنائية في مواجهة مسؤول فرع جهاز خفر السواحل- زوارة؛ وتأمر بحبس أربعة أفراد من منسوبي الجهاز.

وفي بيان جاء فيه، “تولى وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، بحث الظروف الملابسة لواقعة إصابة منسوب فرع جهاز المباحث الجنائية بعيار ناري خلال القبض على أربعة أفراد ضالعين في تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة العاملين قُبالة شاطيء مدينة زوارة”.

وتابع البيان، “استدل المحقق أن بعض عناصر فرع جهاز خفر السواحل خططوا نقل سبعة وثلاثين مهاجراً غير شرعي إلى شمال المتوسط عبر البحر؛ وقد تعمَّدوا إطلاق أعيرة نارية تُجاه أعضاء جهاز المباحث الجنائية؛ لغرض حملهم على عدم مُجابهة مخطط نقل المهاجرين”.

وختم البيان، “بفراغ المحقق من إجراء استجواب أربعة متهمين؛ أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ووجه بضبط عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية المنخرطين في النشاط المحظور؛ واتخاذ إجراءات نقل المهاجرين إلى مراكز إيواء غير احتجازية حتى مُعالجة أوضاعهم” .