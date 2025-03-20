بتهم اختلاس أموال.. حبس مسؤولين سابقين في مصرف «الصحارى-الخمس»

نظرت النيابة العامة في “واقعة اختلاس مليون وخمسمائة واثنين وأربعين ألفاً وستة وستين ديناراً من حسابات فرع مصرف الصحارى- الخمس”.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، “اختصمت أمام محكمة استئناف الخمس- مديراً سابقاً للفرع؛ وثلاثة من موظفي قسم الحسابات؛

وفي آخر جلساتها، أدانت المحكمة المتهمين الأربع؛ فقضت بمعاقبة المدير المذكور بالسجن عشر سنوات؛ وألزمته ردّ مليون وخمسمائة واثنين وأربعين ألفاً وستة وستين ديناراً، وغرّمته ثلاثة ملايين وأربعة وثمانين ألفاً وخمسمائة واثنين وثلاثين ديناراً؛ مع حرمانه من حقوقه المدنية حرماناً دائماً”.

ووفق البيان، “قضت بمعاقبة المتهمين الثلاثة الآخرين، عن واقعة الإهمال، بالحبس سنة واحدة، وأمرت بوقف نفاذها مدة خمس سنوات”.