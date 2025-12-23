بتهم الفساد المالي.. حبس مسؤولين في مراقبة تعليم ترهونة

أمرت النيابة العامة بحبس مدير الشؤون الإدارية والمالية ومسؤول القسم المالي ومراقب الشأن المالي في مراقبة تعليم بلدية ترهونة، وذلك احتياطياً على ذمة التحقيق.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين تورطوا بالتآمر مع موظفين آخرين في تزوير بيانات رواتب الموظفين داخل المراقبة، بما في ذلك صرف مرتبات لأشخاص لم يبلغوا السن القانوني للتوظف، وتمكين آخرين من تحصيل مبالغ مالية رغم عدم وجود رابطة وظيفية.

وأوضحت النيابة أن المتهمين كرّروا صرف الرواتب لبعض الموظفين بغية إتاحة حصولهم على منافع غير مشروعة، مشيرة إلى أن هذه المخالفات تندرج ضمن اختصاصاتها القانونية لضمان حماية المال العام وحقوق الموظفين الشرعيين.