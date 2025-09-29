بتهم تجاوزات مالية.. حبس «مدير مستشفى شهداء الهواري» في الكفرة

أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام مستشفى شهداء الهواري في مدينة الكفرة بعد تصدّي سلطة التحقيق لتجاوزات مالية منسوبة إلى المسؤولين في المؤسسة العلاجية.

ووفقاً لوكيل النيابة في نيابة مكافحة الفساد، فقد تبين تخلّي المسؤول عن قواعد إدارة المال العام وضوابطها، حيث أجاز صرف مبلغ قدره 193,500 دينار دون وجود وثائق تُثبت عدالة تقرير الإجازة.

كما تم صرف مرتبات لعدد من الأشخاص الذين لا يتقلدون وظائف عامة.

وعليه، انتهى المحقق إلى اتخاذ قرار بحبس المتهم، مع توجيه التعليمات بملاحقة بقية المتورطين في الواقعات التي هي قيد التحقيق.