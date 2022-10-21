بتهم تزوير مستندات رسمية.. سجن مدير المراجعة الداخلية بجامعة الزيتونة

أمرت النيابة العامة بحبس مدير المراجعة الداخلية في جامعة الزيتونة احتياطيا على ذمة التحقيق جراء تهم إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع ذاتية.

وذكر مكتب النائب العام أن المتهم كان يشغل عضو لجنة العطاءات واشترك مع أشخاص آخرين في الحصول على منافع مادية لا يجيزها القانون، بلغت 40 ألف دينار.

وتابع مكتب النائب العام أن المتهم تعمد تزوير المستندات الرسمية والتي تظهر توريد كتب منهجية للجامعة بمبلغ 40 ألف دينار.

واستكمالا لإجراءات التتبع، أمرت النيابة العامة جهات إنفاذ القانون بضبط وإحضار بقية الجناة الغائبين عن إجراءات التحقيقات.