بتهم تزوير وفساد.. النيابة تحبس منسق الزراعة في قمينس

أمر وكيل النيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي، بحبس منسق قطاع الزراعة في بلدية قمينس احتياطياً على ذمة التحقيق.

وقال مكتب النائب العام إن المتهم وجّهت له تهم تزوير مستندات رسمية؛ وإساءة استعمال سلطة الوظيفة المسندة إليه؛ وتحقيق منافع غير مشروعة.

وذكر مكتب النائب العام إن المتهم، سحب 540 طنا من سماد اليوريا من الشركة الليبية للأسمدة، باستعمال مستندات رسمية مزورة واستحوذ على الحصص المخصَّصة للفلاحين، والتصرف فيها بسعر يفوق السعر المقرَّر لدعم مستحقيها.

وأوضح مكتب النائب العام أن كمية السماد التي تم الاستيلاء عليها، كانت مخصَّصة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية قمينس، وفقا للبيان.