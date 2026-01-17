بتهم فساد.. حبس مسؤول بـ«إدارة المدن التاريخية» في بنغازي

أمرت سلطة التحقيق بحبس مدير فرع جهاز إدارة المدن التاريخية في بنغازي احتياطياً، على خلفية قضية فساد تتعلق بعقد إيجار مساحته ثلاثة هكتارات ضمن معلم سوق الخضروات في البلدية.

وأوضحت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، أن التحقيقات كشفت إساءة المسؤول لاستعمال سلطات وظيفته بغرض تحقيق نفع غير مشروع للغير، وذلك عبر تمكين المتعاقد معه من الحصول على 75% من عائد إدارة السوق لمدة ست سنوات، مع تضمين العقد شرط التجديد التلقائي بذات الغبن، ودون إلزامه بضمان استمرار سير المرفق بالكفاءة المطلوبة.

وأكدت النيابة أن هذه الممارسات تسببت في إلحاق ضرر بالمال العام والمصلحة العامة، وأدت إلى حصول أطراف أخرى على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، ما دفع المحقق إلى إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.