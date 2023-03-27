بتهم فساد.. سجن رئيس مجلس إدارة شركة أكاكاوس للخدمات النفطية

أعلنت النيابة العامة عن سجن رئيس مجلس إدارة شركة أكاكاوس للخدمات النفطية، بتهم فساد.

وأوضح مكتب النائب العام أن تحقيقات نيابة مكافحة الفساد في محكمة استئناف طرابلس اسفرت عن إثبات إسهام المتهم في تحصيل غيره لمنافع مادية بالمخالفة للتشريعات.

وتابع مكتب النائب العام أن المتهم أبرم عقد خدمات تموينية مع إحدى أدوات التنفيذ بقيمة 12 مليون دينار، بالرغم أن تكلفة أجود الخدمات لا تبلغ ثمن العقد المبرم حسب العروض المقدمة.

وأضاف مكتب النائب العام أن التحقيقات أثبتت واقعة تصرفه فيما يعادل 500 ألف دينار دون توافر سبب موضوعي يشرعن هذا السلوك.