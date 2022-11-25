بتهم فساد واختلاس وتزوير.. سحن مدير مستشفى جالو وعضو البلدية

أمرت النيابة العامة بحبس مدير مستشفى جالو المركزي وعضو بمجلس البلدية على خلفية قضايا فساد وتزوير مستندات ووثائق رسمية.

وقال مكتب النائب العام إنّ وكيل النيابة بنيابة جالوا الابتدائية باشر في وقت سابق، إجراءات التحقيق حول واقعات اختلاس منقولات داخلة في هيكلة البنية الفنية اللازمة لتسيير مستشفى جالوا المركزي؛ وتزوير وثائق رسمية متعلقة بها.

وذكر مكتب النائب العام أنّ المحقق استدل على تآمر مدير المستشفى مع عضو المجلس البلدي؛ وآخرين، على ارتكاب جريمة اختلاس مواد نقل الطاقة الكهربائية إلى المستشفى؛ وتحرير أوراق تسمح بمرور المنقولات المختلسة عبر البوابات والتمركزات الأمنية.

وأضاف مكتب النائب العام أنّه بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين؛ انتهى إلى الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية؛ ثم قرر رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم.