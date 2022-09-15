بتهم فساد وتزوير.. أمر بحبس مدير إدارة مصلحة الضرائب

أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة مصلحة الضرائب في طرابلس على ذمة التحقيق، إزاء وقائع فساد متّهم بها.

وذكر مكتب النائب العام أن نيابة مكافحة الفساد بدائرة محكمة استئناف طرابلس نظرت في التهم المرفوعة ضد المتهم، والتي من بينها الحصول على أموال تقدر قيمتها بـ250 ألف دينار من خزينة المصلحة بطريقة غير مشروعة.

وذكر مكتب النائب العام أن التحقيقات الأولية أثبتت ارتكاب المتّهم لصحة الواقعة المذكورة، إلى جانب واقعة استخدامه صكوك مصرفية مزوَّرة لتغطية الدورة المستندية.

يذكر أن النيابة العامة أمرت مؤخرا بسجن عدة مسؤولين في قطاعات وإدارات مختلفة في الدولة، ووجهت إليهم تهم فساد وتزوير وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.