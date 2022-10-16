بتهم فساد وتزوير.. موظفين في قطاع الصحة وراء قضبان سجن النائب العام

أمرت النيابة العام بالحبس الاحتياطي على ذمّة التحقيق في مدير مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفايروس كورونا باطن الجبل ومدير إدارة الشؤون الإدارية بمركز العزل الصحي تيجي وموظفين تابعين لوزارة الصحة.

وأوضح مكتب النائب العام أن قرار الحبس جاء بناء على خلفية بلاغ مقدم من ديوان المحاسبة، وأنّ التهم الموجهة لهم هي بالتزوير والحصول على 640 ألف دينار ومزايا بطريقة غير مشروعة.

وذكر مكتب النائب العام أنّ التحقيقات اثبتت قيام المتّهمين بإدراج بيانات غير صحيحة تمثَّلت في تزوير بيانات العاملين في مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفايروس كورونا والحصول مقابل هذه البيانات على أموال ومنافع مادية.

يشار إلى أن مكتب النائب العام أصجدر مؤخرا عدّة قرارات سجن بحق مسؤولين في الدولة بتهم فساد وتزوير والإضرار بالمال العام، ومن بين المسجونين دبلوماسيين حاليين وسابقين.