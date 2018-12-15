بثلاثة أشواط لشوطين.. السويحلي للكرة الطائرة يهزم النصر

حيث جرى اللقاء الذي جمع الفريقين في قاعة مصراته للألعاب الرياضية أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الليبي للكرة الطائرة.
كما شهدت المجموعة أيضاً فوز الاتحاد على التحدي مصراتة بثلاثة أشواط دون رد، وانسحب فريق الأولمبي من مباراته أمام التصدي في رحلة الإياب.
هذا ويتصدر فريق السويحلي الترتيب العام لفرق المجموعة برصيد 26 نقطة، ويليه فريق النصر برصيد 22 نقطة، ثم التصدي برصيد 20 نقطة ليأتي بعدهم في سلم الترتيب الاتحاد برصيد 16 نقطة ثم أساريا برصيد 11نقطة والمروج بـ6 نقاط والتحدي بـ6 نقاط أيضاً والأولمبي برصيد نقطة وحيدة.
خبر مهم جدا : قام ممثل سوري اسمه ( حسين مرعي ) بالتعري تماما اي تجرد من كامل ملابسه لفترة من الزمن خلال مشهد تمثيلي لمسرحية كان يؤديها على مسرح قرطاج في تونس و قد أصيب بعض الجمهور بالذهول و قام عدد من الجمهور بالخروج من المسرح !!!!! ( ما رأيكم بأخلاق السوريين ؟؟ ) اذا اردت التأكد من الخبر اكتب في قوقل ممثل سوري يتعرى !!!! و ستظهر لك صور الممثل و هو يتجرد من ثيابه