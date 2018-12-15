رياضة

بثلاثة أشواط لشوطين.. السويحلي للكرة الطائرة يهزم النصر

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 ديسمبر 2018 - 16:11
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السويحلي
يتصدر فريق السويحلي الترتيب العام لفرق المجموعة برصيد 26 نقطة. [إنترنت]
استمر فريق السويحلي للكرة الطائرة رحلته في منافسات الدوري الليبي للكرة الطائرة بتحقيق فوز جديد على حساب فريق النصر بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

حيث جرى اللقاء الذي جمع الفريقين في قاعة مصراته للألعاب الرياضية أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الليبي للكرة الطائرة.

كما شهدت المجموعة أيضاً فوز الاتحاد على التحدي مصراتة بثلاثة أشواط دون رد، وانسحب فريق الأولمبي من مباراته أمام التصدي في رحلة الإياب.

هذا ويتصدر فريق السويحلي الترتيب العام لفرق المجموعة برصيد 26 نقطة، ويليه فريق النصر برصيد 22 نقطة، ثم التصدي برصيد 20 نقطة ليأتي بعدهم في سلم الترتيب الاتحاد برصيد 16 نقطة ثم أساريا برصيد 11نقطة والمروج بـ6 نقاط والتحدي بـ6 نقاط أيضاً والأولمبي برصيد نقطة وحيدة.

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كدايرين

خبر مهم جدا : قام ممثل سوري اسمه ( حسين مرعي ) بالتعري تماما اي تجرد من كامل ملابسه لفترة من الزمن خلال مشهد تمثيلي لمسرحية كان يؤديها على مسرح قرطاج في تونس و قد أصيب بعض الجمهور بالذهول و قام عدد من الجمهور بالخروج من المسرح !!!!! ( ما رأيكم بأخلاق السوريين ؟؟ ) اذا اردت التأكد من الخبر اكتب في قوقل ممثل سوري يتعرى !!!! و ستظهر لك صور الممثل و هو يتجرد من ثيابه

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1 ساعة مضت