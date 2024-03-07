بثلاثية.. الرائد يسجل فوزه الثاني تاريخياً على النصر

خسر نادي النصر على أرضه ووسط جماهيره ضد الرائد بنتيجة 1-3، ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتجمد رصيد النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع الرائد رصيده للنقطة 23 بالمركز 13 بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

وتعد هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها رونالدو في التسجيل، بعدما خرج أمام العين الإماراتي بدون أهداف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وحقق الرائد الانتصار الأول له على النصر منذ 8 سنوات، حيث كان آخر فوز في 15 أبريل/نيسان 2016.

كذلك، هو الانتصار الثاني تاريخيا للرائد على النصر، بالإضافة إلى أنها المرة الثانية التي تشهد تسجيل “الأحمر” ثلاثية ضد “العالمي”.

ووصل النصر للهزيمة الرابعة هذا الموسم، ليتجاوز عدد خسائر النسخة الماضية من الدوري السعودي، التي شهدت سقوطه في 3 مناسبات فقط.

وأصبح “العالمي” مهددا باتساع الفرق مجددا مع الهلال المتصدر، والذي سيواجه الرياض مساء يوم الجمعة بالجولة ذاتها، إلى 12 نقطة.