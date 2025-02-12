بثلاثية مثيرة.. «ريال مدريد» يهز شباك «مانشستر سيتي»

كسر ريال مدريد الإسباني عقدة ملعب مانشستر سيتي، بفوز مثير على الفريق الإنجليزي في معقله بنتيجة 3-2 في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

ولم يحافظ مانشستر سيتي على تقدمه مرتين في النتيجة، بهدفين للنجم النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقتين 19 و80 من ركلة جزاء.

ونجح الريال في إدراك التعادل مرتين بهدفين لكيليان مبابي وإبراهيم دياز في الدقيقتين 60 و86.

ثم سجل النجم الإنجليزي جود بلينغهام هدف الفوز في توقيت قاتل بالدقيقة 92، ليحقق الفريق الإسباني أول فوز على بطل إنجلترا في ملعبه.

ويعزز هذا الفوز من فرص ريال مدريد في التأهل لدور الـ16 قبل مباراة الإياب، التي ستجمع الفريقين بعد أسبوع على ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة الإسبانية.

ويتأهل الفائز لمواجهة باير ليفركوزن الألماني أو أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ16.

فينيسيوس يسخر من جماهير مانشستر سيتي

وبإشارة سريعة، رد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على الاستفزازات المتكررة التي تعرض لها من جماهير مانشستر سيتي، خلال مواجهة الفريقين في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسخر مشجعو السيتي من فريق ريال مدريد ونجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل المباراة، وذلك برفع لافتة عملاقة تظهر الإسباني رودري لاعب الفريق الإنجليزي، وهو يقبل الكرة الذهبية، في إشارة واضحة إلى فوزه بالجائزة على حساب فينيسيوس.

واستمر الأمر طوال اللقاء، حيث ظلت جماهير مانشستر سيتي تطلق صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس، كلما لمس الكرة.

كما هتف جمهور مانشستر سيتي “أين الكرة الذهبية؟”، ليرد فينيسيوس بطريقته الخاصة على مشجعي بطل الدوري الإنجليزي، خلال المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-2 على ملعب الاتحاد.

وأشار فينيسيوس إلى الرقم “15” الموجود على قميص ريال مدريد، وهو عدد مرات فوز النادي الملكي بدوري الأبطال، مقارنة بلقب واحد فقط للسيتي، مصحوبا بابتسامة ساخرة.

وكان ريال مدريد قاطع حفل مجلة “فرانس فوتبول” لتوزيع جوائز الأفضل في العالم، احتجاجا على خسارة فينيسيوس جونيور جائزة أفضل لاعب في العالم.

وشهدت المباراة تألقا من كلا الفريقين، حيث سجل إيرلينغ هالاند ثنائية لمانشستر سيتي، بينما سجل كيليان مبابي وإبراهيم دياز وجود بيلينغهام أهداف ريال مدريد.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في لقاء الإياب على ملعب “سانتياغو برنابيو”، معقل ريال مدريد، الأربعاء المقبل.

Man City fans have a message for Vinicius Jr. pic.twitter.com/omHHyjUewI — Troll Football (@TrollFootball) February 11, 2025

Man City fans: “Where’s your Ballon d’Or?”



Vinicius:pic.twitter.com/7f0O0uhXHs — Mikael (@MikaelMadridsta) February 11, 2025