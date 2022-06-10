بثنائية نظيفة.. #السويحلي يفوز على الأهلي #طرابلس

فقد فريق الأهلي طرابلس ثلاث نقاط ثمينة بالدوري، بعد الخسارة اليوم أمام نظيره السويحلي.

وخسر الأهلي طرابلس بهدفين دون رد أمام السويحلي، بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على أرضية ملعب الجميل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الإياب بالمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز.

وتقدم السويحلي بالهدف الأول عن طريق فرج كوبا، بالدقيقة الـ13 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، مضيفا لاحقا الهدف الثاني عن طريق لاعبه عبد الله بن خليل، في الدقيقة 21.

وبهذه النتيجة رفع السويحلي رصيده من النقاط إلى 28، ويرتقي للمركز الخامس بترتيب المجموعة الثانية، أما الأهلي طرابلس فيواصل تواجد بوصافة الترتيب، برصيد 24 نقطة من إجمالي 14 مباراة خاضها.