بجهود المواطنين والفرق الميدانية.. السيطرة على حريق بمنزل في الأصابعة

أفادت غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية ببلدية الأصابعة بتسجيل حالة حريق واحدة داخل منزل أحد المواطنين، وهو ذات المنزل الذي سبق وأن شهد حوادث مماثلة في وقت سابق. وقد أسفر الحريق عن خسائر مادية فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

كما تم رصد عدد من الحرائق البسيطة الأخرى خلال اليوم نفسه، حيث تمكن المواطنون من السيطرة عليها بشكل ذاتي، دون الحاجة إلى تدخل فرق الإطفاء.

ويواصل فريق قسم السلامة الوطنية تمركزه في النقطتين الرئيسيتين المحددتين مسبقًا ضمن خطة الاستجابة للطوارئ، لضمان الجاهزية والتدخل السريع عند الحاجة.

وتجدد إدارة الأزمة بالبلدية دعوتها للمواطنين إلى ضرورة توخي الحذر، واتباع تعليمات السلامة، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر القنوات الرسمية.