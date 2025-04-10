بحث آفاق التعاون العسكري مع أمريكا بمجال «التدريب وبناء القدرات»

استقبل وكيل وزارة الدفاع، عبد السلام زوبي، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي بيرنت، وذلك بمقر وزارة الدفاع في طرابلس.

وخصص اللقاء “لبحث آفاق التعاون العسكري بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في مجال التدريب العسكري وبناء القدرات”.

وأكد الجانبان “على أهمية استمرار التنسيق الفني وتوسيع مجالات الشراكة بما يعزز من كفاءة المؤسسة العسكرية الليبية”.

وأعرب الوكيل، “عن تقدير الوزارة للدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه الولايات المتحدة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب برامج تدريب نوعية تراعي أولويات إعادة الهيكلة والتأهيل”.

من جانبه، جدّد القائم بالأعمال، “التزام بلاده بدعم المسار العسكري الليبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار”.