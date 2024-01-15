بحث آلية تسديد الديون الليبية لصالح تونس

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، مع رئيسة الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية أحلام الباجي، الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح الدولة التونسية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن الشهوبي بصفته رئيس لجنة حصر ومراجعة الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح الجهات العامة والخاصة بالجمهورية التونسية، استقبل أحلام الباجي بمكتبه بحضور السفير التونسي لدى ليبيا الاسعد العجيلي وسفير ليبيا لدى تونس مصطفى بن قدارة ومدير عام الشركة التونسية لصناعات التكرير العفيف مبروكي.

ونقلت الوكالة عن وزارة المواصلات قولها في بيان، إن محور اللقاء كان حول الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح الدولة التونسية والمتمثلة في ديون استهلاك الكهرباء والطيران المدني وديون مصحات العلاج بتونس،

وأشار البيان إلى أن النقاش كان حول الآلية المناسبة لتسوية هذه الديون.