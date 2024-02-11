بحث آلية رصد وجمع بيانات الأضرار والاحتياجات في بلدية زليتن

بحث رئيس لجنة الأزمات والطوارئ ومتابع ملف الصحة في بلدية زليتن مصطفى البحباح، مع مديري المراكز الصحية والرصد والإصحاح البيئي وجهاز الطب والطوارئ والدعم، الآلية المعتمدة لرصد وجمع البيانات في البلدية.

وتناول المشاركون في الاجتماع سبل الوقوف على احتياجات المراكز الصحية بعد انتشار البرك والمسطحات جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في عدة مناطق بالمدين.

وناقش المجتمعون تخصيص واختيار أماكن لمستشفى ميداني وطب الطوارئ بالبلدية ، مبدين استعدادهم وتكثيف جهودهم من أجل تذليل الصعاب، والتعامل مع معالجة الأزمة كل حسب اختصاصه.