بحث أوجه التعاون مع المنظمات الدولية لحملة التطعيم ضد كورونا

عُقِد اليوم الأربعاء، بقاعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، اجتماع برئاسة الدكتور بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز، وبحضور مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، وممثلي عن منظمة الطفولة “يونيسف” في ليبيا.

ويأتي الاجتماع لبحث أوجه التعاون بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمنظمات الدولية، والتجهيز لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وتطرق الاجتماع إلى المشاركة في إعداد خطط التدريب للعناصر العاملة في مجال التطعيم داخل المرافق الصحية في مختلف أنحاء البلاد.

كما تم مناقشة كيفية تذليل الصعوبات الفنية التي تواجه سير العمل عند وصول التطعيمات والحلول المقترحة لنجاح حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا.