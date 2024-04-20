بحث أوضاع اللاجئين السودانيين في ليبيا

ناقشت وزارتا الخارجية والصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، خلال اجتماع تمهيدي الخميس، أوضاع اللاجئين السودان الشقيق، وذلك في ظل ازدياد أعدادهم في ليبيا.

وناقش المجتمعون أوضاع اللاجئين السودانيين في ليبيا، خاصة في الكفرة وأجدابيا، والدور الذي يمكن لوزارة الخارجية أن تلعبه في التنسيق مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لهم.

حضر الاجتماع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج، ووزير الصحة عثمان عبد الجليل، ومديرو المستشفيات العامة، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.