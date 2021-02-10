بحث أوضاع المُهجرين بالداخل والخارج وإطلاق مسار العدالة الانتقالية

استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، بمكتبه اليوم الأربعاء، يوسف جلاّلة وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، ومحمد التريكي عن المجتمع المدني بمدينة مصراتة.

وتناول لقاء الوزيرين بحث أوضاع المهجّرين بالداخل والخارج ومحاولة الوقوف على المشاكل والعراقيل التي حالت دون عودتهم الآمنة إلى منازلهم، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل.

وبحث اللقاء دعم سبل معالجة أوضاع المهجرين المعيشية وتذليل التحديات التي تواجه عودتهم.

وتم التطرق أيضاً في حديث الوزيرين، إلى أهمية دعم وزارة العدل وخبراتها في مجال إطلاق مسار العدالة الانتقالية الصادر بها القانون رقم 29 لسنة 2013، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتي تم إعدادها من قِبل الوزاره وفقاً للاختصاص الممنوح لها بموجب القوانين والقرارات النافذة.