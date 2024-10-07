بحث إجراءات دمج نزلاء مركز علاج المدمنين في مصراتة بسوق العمل

بحث وفد من وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، الأحد، آليات إعداد برنامج تدريبي لنزلاء المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين في مصراتة، بهدف تأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل.

جاء ذلك خلال زيارة مدير إدارة شؤون مراكز التدريب بوزارة العمل والتأهيل إلى المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين، برفقة مدير مركز مصراتة للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وإدارة التدريب، ومدير مكتب متابعة وضمان الجودة، ومدير مكتب الصحة والسلامة المهنية بمركز طمينة.

وخلال الزيارة، “التقى عددا من مسؤولي المركز، واطلع على مرافقه لتحديد المجالات التي يمكن دعمها وفقاً لاستراتيجية وزارة العمل والتأهيل بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل” حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما “استقبل الوفد السيد المدير المساعد وعدد من مديري الإدارات بالمركز، وتمت خلال الزيارة جولة ميدانية داخل مرافق المركز لتحديد المجالات التي يمكن دعمها وفقاً لاستراتيجية وزارة العمل والتأهيل، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل”.





