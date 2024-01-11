بحث إمكانية إنشاء خط غاز بين نيجريا وأوروبا مرورا بليبيا

ناقش وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون مع الأمين العام لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول “الآبو” عمر الفاروق إمكانية إجراء عمل دراسة اقتصادية لإنشاء خط غاز من نيجيريا إلى أوروبا يمر عبر النيجر وليبيا.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة النفط والغاز، اليوم الخميس، أن الجانبان ناقشا أيضا القضايا المتعلقة بفكرة إنشاء البنك الإفريقي للطاقة، لدعم مشاريع الصناعة النفطية، والاستفادة منها في إنتاج الطاقات المتجددة وتنمية البلدان الأفريقية.

وشدد الجانبان على أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء و تبادل الخبرات والتقنية والدروس المكتسبة في صناعة النفط والغاز ومجال التعاقدات، كما ركزا على تواصل الأطراف الفنية بما يحقق الفائدة المشتركة من الخبرات المتوفرة لدى الدول الأعضاء من مراكز ومعاهد ومؤسسات فنية.

وجرت هذه النقاشات خلال استقبال ” عون ” أمس لـ”الفاروق” ومدير الدراسات والبحوث بالمنظمة وذلك على هامش مشاركة المنظمة في قمة الطاقة والاقتصاد 2024 التي تستضيفها ليبيا يومي 13 و14 يناير الجاري.