بحث إنشاء آلية أمنية مشتركة لتعزيز تامين حدود ليبيا

نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،على مدار اليومين الماضيين، لقاءً شارك فيه ممثلون من سلطات أمن الحدود الليبية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية من جميع أنحاء ليبيا إلى جانب خبراء قسم المؤسسات الأمنية التابع للبعثة.

وتم التباحث “حول متطلبات إنشاء آلية أمنية مشتركة لتعزيز تامين حدود ليبيا”.

كما تضمن الاجتماع، الذي عُقد في بنغازي، “عرضاً قدمته المنظمة الدولية للهجرة سلط الضوء فيه على دورها في دعم الجهود الليبية في إدارة الهجرة وإدارة الحدود”.

وتوصل المشاركون إلى عدة نتائج رئيسية، بما في ذلك “الاتفاق على آلية للتنسيق مع اقتراح تشكيل فريق تنسيق فني مشترك يمثل الجهات العسكرية والأمنية المعنية بأمن الحدود الليبية، وتحديد مهام وأدوات ذلك الفريق. كما تضمن الاقتراح إنشاء وسيلة اتصال مباشرة بين ذات الجهات”.