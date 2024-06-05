بحث إنشاء منطقة صناعية في جادو ونالوت

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، آلية تنظيم الأنشطة التجارية في بلديتي جادو ونالوت، وخاصة مقترح إنشاء منطقة صناعية خاصة بهما.

وخلال لقائه أمس الثلاثاء، عميدا البلديتين بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الدولية للتنمية والاستثمار القابضة الصديق اللب، تم التطرق لسبل تحريك عجلة الاستثمار بتوظيف الموارد الطبيعية في البلديتين، لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية مما يُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصادي الوطني.

من جهتهما قدم العميدين، مقترح إقامة المنطقة الصناعية بالتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والحكم المحلي، في إطار تنشيط الحركة التجارية مع الدول الحدودية وتوطين الصناعات والمساهمة في خلق فرص العمل ودعم التنمية المكانية.