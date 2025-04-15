بحث الاِستعدادات النّهائية لـ«المسابقة المنهجية» للصف التاسع على مستوى البلاد

عُقِد اِجتماع موسّع ضمّ وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود”، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، ووكيل الدّيوان وشؤون المؤسّسات المُهندس “علي التبروري”.

وناقشَ الاِجتماع، الذي حضره مُدير إدارة النّشاط المدرسي الأستاذ “سالم أبو عيشة”، ورئيس قسم التّنسيق والمتابعة بالإدارة الأستاذ “هاني مصباح”، “الاِستعدادات النّهائية للمسابقة المنهجية للصّف التاسع على مستوى ليبيا، والمقرّر إقامتها في 5 مايو 2025م بمراقبة التّربية والتّعليم درنة”.

يُشار إلى أنّ “تلاميذ الصّف التاسع يتأهّلون لخوضِ المرحلة الرّابعة من هذه المسابقة الوطنية، بعد اِجتيازهم للمراحل الثلاث السابقة على مستوى المدارس، ثم المراقبات، في المناطق التّعليمية”.

وكانت عَقدتْ إدارة النّشاط المدرسي ومصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي، “اِجتماعاً تنظيمياً لإقامة المسابقة المنهجية على مستوى البلاد”.

وَشهد الاِجتماع الذي عُقد بمقر إدارة النّشاط وترأّسه مُدير الإدارة الأستاذ “سالم بوعيشة”، “حُضور مُدير فرع مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي درنة، ومديري الإدارات بالمصلحة، ورؤساء الأقسام بالإدارة”.

وناقش الاِجتماع “الجوانب الفنّية والتّنظيمية للمسابقة، وتشكِيل لجان الإشراف والتّنظيم على المسابقة”.