بحث التعاون الأمني مع جمهورية مالطا

بحث وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، مع نظيره المالطي بايرون كاميلليري، التعاون الأمني في مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة الدولية.

وبحسب منصة حكومتنا ناقش الجانبان، تفعيل الدورات التدريبية للكوادر الأمنية ضمن العمل في اللجنة المشتركة، وتوطيد العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي لدعم المجالات الأمنية في ليبيا.

حضر اللقاء كل من مسؤول التدريب بالجيش المالطي، ونائب البعثة بالسفارة المالطية، ورئيس جهاز المخابرات المالطية، وسفير مالطا لدى ليبيا، ورئيس أركان الجيش المالطي، ورئيس الحماية المدنية والقنصل المالطي.