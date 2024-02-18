بحث التعاون الثنائي بين ليبيا و البرازيل

بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الاحد، مع رئيس البرازيل “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا” تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وعودة السفارة والشركات البرازيلية إلى ليبيا .

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس أن الجانبين ناقشا خلال لقائهما في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تعزيز العلاقات الإفريقية البرازيلية، والتنسيق المشترك فيما يخص القضايا الإقليمية الدولية محل اهتمام البلدين في المحافل الدولية.

واتفق الجانبان على استقبال وفد وزاري برازيلي في طرابلس خلال الفترة القريبة القادمة.