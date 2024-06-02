بحث التعاون الشبابي والرياضي بين ليبيا وسوريا

بحث وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، مع رئيس اتحاد شبيبة الثورة في سوريا، سومر ضاهر، اليوم الأحد، آفاق التعاون الرياضي بين البلديْن والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وثمن الجويفي حرص ضاهر، على المشاركة في فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي ، مؤكداً على دور الرياضة المهم في فتح وتعزيز أواصر التواصل بين شباب البلديْن.

وأعرب رئيس اتحاد الشبيبة بسوريا عن ترحيبه بالتعاون الكبير، الذي أبداه الجويفي معبراً عن سعادته بوجوده في طرابلس عاصمة السلام والشباب العربي، مؤكداً أن هذا اللقاء من شأنه أن يعزز علاقات التعاون الأخوية في كل المجالات بين البلديْن .