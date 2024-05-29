بحث التعاون الصحي بين ليبيا والمغرب

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، تعزيز التعاون بين ليبيا والمغرب في مجالي التصنيع الدوائي والتأمين الصحي.

وجرى اللقاء بين الوزيرين اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات افتتاح الدورة السابعة والسبعين لجمعية منظمة الصحة العالمية، المنعقدة في جنيف بمشاركة أكثر من 90 دولة.

وحسب بيان وزارة الصحة، تناول اللقاء زيادة تبادل الخبرات بين الفرق الطبية من خلال التعاون بين المؤسسات الصحية في كلا البلدين، وتبادل التجارب الصحية والخبرات في مجال المبادرات والتغطية الصحية الشاملة، وإدارة المستشفيات والمنشآت الطبية.

واستعرض طالب تجربة المغرب في تعميم التغطية الصحية، معربا عن تطلعه لتبادل الزيارات الرسمية بين قيادات الصحة بالبلدين، لبحث فرص الاستثمار الصحي وإبرام اتفاقيات تعاون في هذا الإطار.